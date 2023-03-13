В Смоленске жителям рассказали, как признать дом аварийным. Фото: Павел КЛОКОВ

В Смоленске ЦУР провел очередной эфир. На этот раз гостем интервью стал начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев.

Смолянам рассказали о ходе реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья, как признать дом аварийным, когда будет сформирована новая программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда и др.

Посмотреть запись прямого эфира можно в паблике «Смоленская область» в ВК.

Ранее "КП" писала, что смоленские единороссы отправили в СВО автомобиль ГАЗ-66 и допоборудование.