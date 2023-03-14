В Смоленске знак «Отличник просвещения» получили 7 учителей и музыкальный руководитель в детском саду. Фото: администрация Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский поздравил отличников просвещения и вручил награду.

Напомним, 2023 год в России был провозглашён как год наставника и педагога. Его миссия – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

Ранее смоленские единороссы отправили в СВО автомобиль ГАЗ-66 и допоборудование. Самое необходимое и полноприводный грузовик передали добровольцам из отряда «Феникс» в рамках партпроекта «Всё для фронта» (подробнее).