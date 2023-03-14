Горячая линия по вопросам защиты прав потребителей заработала в Смоленске с 14 марта. Фото: Иван Макеев

Горячая линия будет работать до 24 марта.

Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках горячей линии, адреса консультационных центров и пунктов можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Консультацию также можно получить по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), сообщает администрация региона.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске 3069 жителей остались без отопления. Аварийное отключение тепла произошло в Промышленном районе города (подробнее).