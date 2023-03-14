Смоленскавтодор рассказал о ходе уборки снега с улиц. Фото: Иван МАКЕЕВ

В уборке улиц Смоленска 14 марта задействована техника СОГБУ «Смоленскавтодор» и подрядной организации, сообщила пресс-служба компании. Снег вывезен с улиц Нормандия-Неман, Шевченко, Генерала Паскевича, Петра Алексеева и других. Параллельно идут работы по обработке тротуаров противогололедными материалами на улицах Багратиона, Нахимова, 25 Сентября и других.

Работы планируется продолжить ночью, говорят в компании. На дежурство выйдут 24 единицы техники.

Ранее коммунальщики отчитались об окончании работ на улице Рыленкова.