Отопление после аварии вернули жителям Промышленного района.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Согласно оперативной информации, работы на поврежденном участке закончились в 13.40. Теплоноситель подан в дома.
Также городская администрация прокомментировала ситуацию. По информации пресс-службы, коммунальщики проводили врезку нового участка тепловой сети на улице Рыленкова. Работы носили плановый, а не аварийный характер, сообщили власти.
Ранее «КП» писала, что в зоне отключения были 7 домов. Подробнее о ситуации здесь.
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