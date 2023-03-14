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НовостиНедвижимость14 марта 2023 12:04

Отопление после аварии вернули жителям Промышленного района

Спецслужбы закончили ремонт аварийного участка
Источник:kp.ru
Отопление после аварии вернули жителям Промышленного района.

Отопление после аварии вернули жителям Промышленного района.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласно оперативной информации, работы на поврежденном участке закончились в 13.40. Теплоноситель подан в дома.

Также городская администрация прокомментировала ситуацию. По информации пресс-службы, коммунальщики проводили врезку нового участка тепловой сети на улице Рыленкова. Работы носили плановый, а не аварийный характер, сообщили власти.

Ранее «КП» писала, что в зоне отключения были 7 домов. Подробнее о ситуации здесь.

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