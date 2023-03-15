Поликлиника на Королевке построена на 44 процента. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Техническая готовность поликлинике в микрорайоне Королевка – 44 процента, сообщил губерантор Алексей Островский в соцсетях. Объект планируют достроить за полтора года.

В то же время завершена подготовка строительной площадки под будущий онкодиспансер. Подрядная организация приступила к общестроительным работам - смонтирован башенный кран, проводятся иные мероприятия.

Ранее Смоленск принят в Ассоциацию по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения. В движение входят 137 муниципальных образований