Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье15 марта 2023 5:24

Поликлиника на Королевке построена на 44 процента

Завершить возведение объекта планируют в ноябре 2024 года
Источник:kp.ru
Поликлиника на Королевке построена на 44 процента.

Поликлиника на Королевке построена на 44 процента.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Техническая готовность поликлинике в микрорайоне Королевка – 44 процента, сообщил губерантор Алексей Островский в соцсетях. Объект планируют достроить за полтора года.

В то же время завершена подготовка строительной площадки под будущий онкодиспансер. Подрядная организация приступила к общестроительным работам - смонтирован башенный кран, проводятся иные мероприятия.

Ранее Смоленск принят в Ассоциацию по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения. В движение входят 137 муниципальных образований