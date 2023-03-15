В 2023 году переходы через железнодорожные пути модернизируют в Смоленской области. Фото: ОАО РЖД.

РЖД проведет работы на станциях Сафоново, Гагарин, Починок и Вязьма-Новоторжская Смоленской области. Всего модернизируют 5 переходов - на них появятся накопительные площадки, которые позволяют пешеходу сконцентрировать внимание на движении поездов и не оказаться на путях в непосредственной близости от подвижного состава.

Работы направлены на повышение уровня безопасности граждан. На двух переходах станции Сафоново также расширят пешеходную зону, деревянное покрытие заменят на резинокордовое. К ремонту приступят во втором квартале 2023 года.

Кроме того, настилы будут обновлены ещё на 25 одноуровневых пешеходных переходах в 19 населенных пунктах Смоленской области.

В рамках комплексной профилактической работы, направленной на повышение культуры безопасности граждан при нахождении на железнодорожной инфраструктуре, специалисты МЖД также проведут замену систем освещения на платформах станций и остановочных пунктах, вырубку сорной растительности для увеличения зоны видимости путей, установку предупреждающих плакатов и знаков безопасности.

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