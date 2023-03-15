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НовостиОбщество15 марта 2023 9:27

127 единиц нового медицинского оборудования закупят для реабилитации детей в Смоленске

Технику планируют передать областной детской клинической больнице
Источник:kp.ru
127 единиц нового медицинского оборудования закупят для реабилитации детей в Смоленске.

127 единиц нового медицинского оборудования закупят для реабилитации детей в Смоленске.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

127 единиц нового медицинского оборудования закупят для реабилитации детей в ДКБ. На покупку дорогого оборудования предусмотрено более 57 млн рублей.

Напомним, в прошлом году Смоленская область впервые участвовал в федеральном проекте «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Была разработана профильная региональная программа и проведено дооснащение современным медицинским оборудованием (всего 143 наименования) неврологического, ортопедического и физиотерапевтического отделений Больницы медицинской реабилитации в Смоленске. Объем выделенных средств превысил 86 млн рублей.

Лечение уже прошли более 150 жителей региона.

Ранее "КП" писала, что Смоленск принят в Ассоциацию по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения. В движение входят 137 муниципальных образований