Улицу Раевского в Смоленске отремонтируют в 2023 году.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Улица Раевского берет свое начало от проспекта Гагарина до улицы Памфилова.
Согласно информации Смоленскавтодора на этом участке проведут фрезерование, устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, переделают тротуары и др.
Всего в нынешнем году в столице региона запланирован ремонт 12 участков улично-дорожной сети.
Также масштабные работы пройдут на улице Пригородная.
Ранее "КП" писала, что 6,8 млрд рублей направят на ремонт дорог Смоленской области в 2023 году.