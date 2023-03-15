Улицу Раевского в Смоленске отремонтируют в 2023 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Улица Раевского берет свое начало от проспекта Гагарина до улицы Памфилова.

Согласно информации Смоленскавтодора на этом участке проведут фрезерование, устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, переделают тротуары и др.

Всего в нынешнем году в столице региона запланирован ремонт 12 участков улично-дорожной сети.

Также масштабные работы пройдут на улице Пригородная.

Ранее "КП" писала, что 6,8 млрд рублей направят на ремонт дорог Смоленской области в 2023 году.