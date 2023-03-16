Детский сад на 250 мест построят в поселке Миловидово в Смоленске. Фото: ИВАНОВА Диана

Поддержка от федерального центра на строительство объекта получена в прошлом году, сообщил губернатор Алексей Островский. В настоящее время идет разработка ПСД.

- По графику эти работы должны быть завершены до 30 сентября текущего года, и за 2024 и 2025 годы детский садик там будет построен, - рассказал Алексей Островский.

Ранее стало известно о технической готовности поликлиники в микрорайоне Королевка. Объект планируют достроить за полтора года.

В то же время завершена подготовка строительной площадки под будущий онкодиспансер. Подрядная организация приступила к общестроительным работам - смонтирован башенный кран, проводятся иные мероприятия.