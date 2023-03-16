6 марта в Смоленске потеплеет до +3. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

16 марта в Смоленске и области будет облачно с прояснениями. Временами пройдут небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси.

Утром местами слабые туман, гололед.

Ветер юго-восточный, с переходом на северный, 5-10 м/с.

Днем в Смоленске - +3°C, в области на два градуса выше. Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет расти.

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