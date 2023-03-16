Снежная глыба упала на маму с ребенком в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент произошел на площади Ленина в Сафоново.

- Вчера с ребёнком по пл. Ленина шли: такое я видела в инете, а тут испытали сами, снежная лавина сошла с крыши, - написала женщина в паблике «Подслушка | Услышано в Сафоново» ВКонтакте, предупредив об опасности.

В комментариях местные жители сообщили, что это не первый подобный случай.

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