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НовостиСпорт16 марта 2023 6:41

29 Центров тестирования открыто в Смоленской области

26 площадок работают в муниципальных районах и 3 в городе Смоленске
Источник:kp.ru
29 Центров тестирования открыто в Смоленской области.

29 Центров тестирования открыто в Смоленской области.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По данным на 2023 год, в электронной базе данных ГТО зарегистрировано свыше 59,5 тысяч смолян. В целом, в копилке Смоленской области более 34 тысяч знаков различного достоинства.

В прошлом году в сдаче нормативов тестов комплекса ГТО приняли участие более 6,5 тысяч человек, из них нормативы выполнили около 5 тысяч смолян.

Ранее в Смоленской области прошли соревнования по самбо. Соревнования посвятили легендарному космонавту Юрию Гагарину (подробнее)