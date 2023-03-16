Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело с трехлетней смоленской девочкой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Огласке дело предали после публикации в СМИ. Сообщается, что у жительницы Смоленской области органами опеки был изъят ребенок после сигнала о нахождении в опасности, когда трехлетняя девочка была обнаружена одна в подъезде своего дома. После малышку передали на воспитание в другую семью. Но мать ребенка не согласная с действиями органов опеки и требует вернуть ребенка.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления по Смоленской области доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, - говорится на сайте федерального ведомства.

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