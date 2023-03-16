Смоленские пункты выдачи товаров популярного интернет-магазина закрывать не планируют. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сообщениям, разлетевшимся в сети, продавцам и менеджерам ряда городов страны, не нравится введенная недавно система штрафов за возврат от клиентов бракованного или подменного товара. Деньги, якобы, вычитают прямо из зарплат сотрудников.

Журналисты «ГТРК Смоленск» проверили информацию - мнения сотрудников разделились - одни считают требования головного офиса адекватными, другие поддерживают коллег, несогласных с новыми штрафами.

Пока представительства компании работают в штатном режиме.

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