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НовостиОбщество16 марта 2023 14:00

Смоленские пункты выдачи товаров популярного интернет-магазина закрывать не планируют

В социальных сетях появилась информация о том, что сотрудники маркетплейса начали забастовку против новой политики компании и массово закрывают точки выдачи заказов
Источник:kp.ru
Смоленские пункты выдачи товаров популярного интернет-магазина закрывать не планируют.

Смоленские пункты выдачи товаров популярного интернет-магазина закрывать не планируют.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По сообщениям, разлетевшимся в сети, продавцам и менеджерам ряда городов страны, не нравится введенная недавно система штрафов за возврат от клиентов бракованного или подменного товара. Деньги, якобы, вычитают прямо из зарплат сотрудников.

Журналисты «ГТРК Смоленск» проверили информацию - мнения сотрудников разделились - одни считают требования головного офиса адекватными, другие поддерживают коллег, несогласных с новыми штрафами.

Пока представительства компании работают в штатном режиме.

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