Цены на ряд продуктов выросли в Смоленске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дорожает все, но больше всего фрукты и овощи, такие данные привели сотрудники Смолстата. Максимально растут в цене не перец, огурцы, помидоры, хотя последнюю позицию аналитики включили в список, а морковь, лук репчатый. Они подорожали на 16,5 – 30%. Картофель, апельсины, бананы и виноград прибавили 8,8 – 14,8%. Свекла, орехи, капуста белокочанная, зелень свежая, груши - 1,3 – 6,1%.

Кроме того, подорожали говядина, рис, консервы, яйца, консервы, макароны, свинина, кофе и некоторые другие продукты, «плюс» 1,3 – 6,6%.

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