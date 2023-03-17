Незаконно установленный ларек с кофе демонтировали в Смоленске. Фото: администрация города Смоленска.

Незаконную установку обнаружили 15 марта. Предпринятыми совместно с правоохранительными органами мерами был установлен его владелец, который 16 марта самостоятельно убрал павильон с самовольно занятой территории, сообщили в городской администрации, отметив, что в областном центре продолжается постоянная работа в этом направлении.

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