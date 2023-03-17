В Смоленске опубликовали список телефонов, куда звонить при пропаже человека. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Смолянам рассказали, куда звонить и что делать, если пропал человек.

- Прежде всего, не впадайте в панику. Постарайтесь связаться с друзьями и родственниками пропавшего. В большинстве случаев (по статистике), он находится у кого-то из них, - советуют сотрудники станции скорой помощи, создавшие удобный навигатор.

В подборке перечислены номера телефонов полиции, больниц, морга, вытрезвителя. При этом авторы навигатора обращают внимание: если вы интересуетесь судьбой неизвестного вам человека, то его паспортные данные, сведения о диагнозе вам не сообщат (Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Ранее врачи опубликовали полный перечень номеров больниц и поликлиник Смоленска. Удобную навигацию создали сотрудники Станции скорой помощи (подробнее).