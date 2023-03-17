В Центр поддержки участников СВО поступило почти 2,7 тысяч обращений. Фото: администрация Смоленской области.

Смоленский губернатор Алексей Островский посетил Центр поддержки участников СВО на улице Пригородная, 4. Глава региона отметил, что учреждение - преемник действующего с октября прошлого года профильного колл-центра на площадке МФЦ на улице Индустриальной, но функционал Центра шире. Телефон единой службы 8 (4812) 22-98-00, действовавший в колл-центре, перенесен в Центр.

- Лично убедился, что коллектив Центра мотивирован к этой важнейшей работе, - отметил губернатор.

Ранее "КП" писал, что Смоленск покажут в передаче «Жизнь своих» на Первом канале. Журналист Евгений Кривцов расскажет о военном прошлом и о том, чем сегодня живет регион.