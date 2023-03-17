Два участка дороги на границе с Тверью отремонтируют в Смоленской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ремонт двух участков дороги Витязи-Духовщина-Белый-Нелидово запланирован в 2023 году, сообщает Смоленскавтодор. В Кардымовском районе отремонтируют более 7,7 км, в Духовщинском - еще 7,2 км.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- На объектах появится новый асфальт, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесут разметку, - сообщили в учреждении.

Ранее стало известно, что улицу Раевского отремонтируют от проспекта Гагарина до улицы Памфилова.