18 марта в Смоленске будет солнечно и потеплеет до +5. Фото: Мария ЛЕНЦ

Синоптики рассказали каким будет первый выходной на этой неделе. 18 марта в столице региона сохранится солнечная погода, воздух прогреется до +5. Ветер сменит направление – восточный – юго-восточный 3-8 м/с

А вот ночью будет морозно – до «минус» 7, а в некоторых районах области – до «минус» 11.

Ранее «КП» писала, что Смоленск покажут в передаче «Жизнь своих» на Первом канале. Журналист Евгений Кривцов расскажет о военном прошлом и о том, чем сегодня живет регион (подробнее).