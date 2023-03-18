В Смоленске глыба снега упала на припаркованный у здания автомобиль.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
ЧП произошло на площади Победы у ТЦ «Атмосфера». Снежная глыба упала на припаркованный автомобиль – у белого "Фольцвагена" полностью разбито заднее стекло.
Водитель вызвал полицейских и зафиксировал повреждения. Однако в страховой оказались возмещать вред, так как это повреждение не попадает под страховой случай.
Мужчина намерен судиться с коммунальщиками.
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