Особый противопожарный режим начал действовать в Смоленске. Фото: ИВАНОВА Диана

Как сообщает пресс-служба городской администрации, запрещено разводить костры, жечь мусор, траву, использовать пиротехнику. Также наложен запрет на использование мангалов «для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня», послабления качаются лишь территории объектов общепита.

По информации властей, в городе будут проходить регулярные рейды.

- Гражданам, нарушающим правила пожарной безопасности, грозит административный штраф, - сообщают в пресс-службе.

Ранее "КП" писала, что аллея на улице Октябрьской революции в Смоленске пополнится новыми портретами. Чьи имена исторических личностей появятся в центре города - решат сами смоляне (подробнее).