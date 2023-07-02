Молодёжный центр будет располагаться в доме 7/2 на улице Ленина

Фото: smolsovet.ru.

Данный дом является объектом культурного наследия.

«Конечно, мы поддержали эту инициативу – в самом центре города будет реализована интересная идея. Талантливая молодёжь сможет быстрее и полнее реализовывать себя, заручиться поддержкой единомышленников. Уверен, у этого проекта будет большое будущее», - прокомментировал после сессии, состоявшейся 30 июня, председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

По этому адресу планируется создание областного молодёжного центра «Пушкинский», который будет включать в себя творческие студии и мастерские, коворкинг-зону, лекторий. На этой же площадке может разместиться Клуб молодых семей, медиацентр, школы урбанистики, КВН и не только.

Смоленская область получила почти 110 млн рублей на создание молодёжных региональных пространств. Это стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых».

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