Врип губернатора Смоленской области посетит Рославльский район

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Рабочая поездка Врип губернатора Смоленской области в Рославльский район состоится в четверг, 27 июля. Василий Анохин проведет открытую встречу с жителями в Доме культуры, где обсудит темы здравоохранения и культуры, соцзащиты и образования, строительства, ЖКХ и дорог.

Кроме этого, прием будет вести представитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества». Обратиться к нему можно по вопросам поддержки ветеранов СВО и их семей.

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