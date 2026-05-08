В Смоленске на неделю закроют движение по улице Кашена из-за капремонта

Фото: администрация г. Смоленска.

С 9 по 16 мая будет полностью прекращено движение транспортных средств по улице Кашена в Смоленске, сообщает администрация города.

Ограничения вводятся на двух участках: по чётной стороне — от улицы Дзержинского до улицы Желябова, а также по чётной и нечётной сторонам — от улицы Желябова до Пятницкого путепровода.

В связи с перекрытием изменяются маршруты общественного транспорта: № 4н, 6н, 13н, 26н, 37н, 50, 53. Для пригородных маршрутов также организуют движение с учётом прекращения движения на указанных участках. Автовладельцев просят заранее планировать маршруты.

