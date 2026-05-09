В Смоленской области отремонтируют 61 памятный объект ко Дню освобождения

Фото: Правительство СО.

В 2026 году в муниципальных образованиях Смоленской области проведут работы на 61 памятном объекте, посвящённом Великой Отечественной войне, сообщает администрация региона. На восьми объектах ремонт уже завершён.

В Гагаринском округе обновили стелу «Воинам Красноярского полка». В Демидовском округе привели в порядок памятник в деревне Башки, братскую могилу в деревне Корево и памятный знак на южной окраине Демидова — месте массового расстрела мирных жителей. В Кардымовском округе отремонтировали памятный знак в деревне Красные Горы. В Руднянском округе обновлены братская могила в деревне Зуево и одиночная могила в деревне Кадомы. В Смоленске завершены работы на братской могиле 3000 советских граждан в посёлке Вязовенька.

Остальные объекты приведут в порядок ко Дню освобождения Смоленщины. На ремонт 19 воинских захоронений в рамках федерального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» направлено почти 18 миллионов рублей. На 42 мемориальных объекта (захоронения мирных жителей и жертв войны) из областного бюджета выделено 70 миллионов рублей. Работы идут с 2023 года.

