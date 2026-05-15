По программе «Земский учитель» в школы Смоленской области придут 11 новых педагогов

Первые четыре победителя конкурсного отбора уже определены. Они будут работать в Дорогобужской школе № 1, школе № 2 имени Е.В. Камышева в Гагарине, школе № 2 в Сычёвке и Угранской школе, сообщает Правительство Смоленской области. В эти учебные заведения придут учителя английского языка, математики, русского языка и литературы. Каждый получит миллион рублей.

С 8 мая по 26 июля идёт дополнительный набор. Требуются учителя математики в школы Вязьмы, Десногорска, Духовщинского округа, Починка и Рославля, преподаватель английского языка в школу № 9 Сафонова и учитель химии в Хиславичскую школу.

Всего в 2026 году по программе трудоустроят 11 педагогов.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, Госдума приняла закон, который вдвое увеличивает максимальный годовой лимит переработок — со 120 до 240 часов. Документ ждёт одобрения Совета Федерации и подписи президента, вступить в силу может с 1 сентября.