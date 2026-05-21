Ясень Грибоедова из Смоленской области борется за звание «Российское дерево года — 2026»

Фото: Николай Кузнецов, Музей "Хмелита", ВК.

Голосование на сайте www.rosdrevo.ru продлится до 1 августа, сообщает Правительство Смоленской области. Наш регион представляет уникальный природный памятник, внесённый в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Всего в конкурсе участвует 78 номинантов.

Чтобы поддержать Смоленскую область, найдите в списке ясень Грибоедова (карточка №58), нажмите «Голосовать», введите e mail, получите код и подтвердите голос. Один адрес электронной почты можно использовать только один раз.

Победа принесёт диплом, сертификат на оздоровление дерева, а в регионе пройдёт конкурс детского рисунка с ценными призами.

