Аэропорт «Смоленск (Северный)» планируют сдать в 2029 году

Фото: Правительство Смоленской области.

Проектно-сметная документация уже направлена на госэкспертизу. Работы идут по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Реконструкция предусматривает обновление взлётно-посадочной полосы (2500 на 42 метра) и строительство нового аэровокзала. Завершить строительство планируют к концу 2028 года, а ввести аэропорт в эксплуатацию — в 2029-м, отметил губернатор Василий Анохин.

Министр транспорта Александр Егорцев подчеркнул: качественная транспортная доступность — ключевое условие для привлечения инвестиций и роста туристического потока.

