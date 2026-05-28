Смоленский городской Совет утвердил прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2027-2029 годы

На очередной сессии, которая состоялась 27 мая, депутаты Смоленского городского Совета утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2027-2029 годы.

В этот период планируется ежегодно продавать по одному объекту недвижимости: в 2027 году – магазин общей площадью 161,5 кв. м (улица Озёрная, 4), в 2028 году – нежилое помещение общей площадью 121,4 кв. м (проезд Дзержинского, 8), в 2029 году – нежилое помещение общей площадью 269,8 кв. м (улица Автозаводская, 30).

«Приглашаем всех заинтересованных предпринимателей рассмотреть эти предложения. Покупатель по каждому объекту будет определяться через конкурсные процедуры», – сообщил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Ранее Смоленский городской Совет внёс изменения в Порядок установления льготной арендной платы за объекты культурного наследия.