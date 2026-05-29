Депутаты горсовета приняли участие в памятном митинге

Фото Смоленского городского Совета.

В Смоленске на территории мемориального комплекса «Памяти смолян, павших при исполнении служебного долга» у КДЦ «Губернский» состоялся митинг, посвящённый Дню пограничника.

Всех пограничников – как действующих военнослужащих, так и ветеранов пограничной службы – поздравили заместитель председателя Правительства Смоленской области Алексей Титов, начальник Пограничного управления ФСБ России по Смоленской области полковник Александр Кайгородов, депутат Смоленского городского Совета от партии «Единая Россия» Сергей Якимов, федеральный инспектор по Смоленской области Григорий Агейченков, настоятель храма святой мученицы Татианы отец Дмитрий.

«Этот праздник – символ несокрушимой верности долгу, доблести и безграничной любви к Родине. В историю нашего Отечества навсегда вписаны имена героев-пограничников, которые, не щадя своих жизней, отстаивали свободу и независимость страны. Мы с гордостью вспоминаем это легендарное прошлое и говорим спасибо тем, кто сейчас стоит на страже рубежей нашего государства», – отметил депутат горсовета Сергей Якимов, поблагодаривший ветеранов за бесценный опыт и знания, мужество и стойкость, которые они передают молодому поколению.

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин, который, к слову, проходил срочную службу на территории Краснознамённого Среднеазиатского пограничного округа, также принял участие в митинге. Ранее он поздравил пограничников, отметив, что этот праздник является символом воинской гордости, преемственности героических традиций, знаком уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отечества.

Собравшиеся на митинге смоляне почтили минутой молчания светлую память пограничников, погибших при защите и охране нашей Родины в разные годы, а также возложили цветы к памятнику воинам-пограничникам.