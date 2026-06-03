МЧС назвало имена погибших при атаке БПЛА пожарных в Ершичах

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Сегодня ночью украинский режим попытался атаковать инфраструктурные объекты Смоленской области. Силы РЭБ, мобильные огневые группы Минобороны и авиация ВКС сбили и подавили 31 беспилотник. В селе Ершичи при тушении пожара от падения обломков погибли два пожарных.

Иван Егорович Корчевой проработал в системе МЧС 15 лет, ему было 39 лет. Максим Николаевич Ефременков поступил на службу в ноябре 2025 года, у него остались жена и двое детей, ему было 44 года. На счету погибших — множество спасённых жизней и ликвидированных пожаров. В ведомстве выразили глубокие соболезнования семьям.

"КП" выражает соболезнования семьям погибших пожарных.