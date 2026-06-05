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НовостиОбщество5 июня 2026 5:18

Смоленская область и «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Смоленская область и «Роскосмос» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ
Источник:kp.ru
Фото: Правительство Смоленской области.

Фото: Правительство Смоленской области.

Документ предусматривает развитие высокотехнологичных производств, внедрение инноваций в промышленность, укрепление импортозамещения, сохранение истории космонавтики и использование космических данных в управлении регионом. Отдельное внимание уделят подготовке кадров для ракетно-космической отрасли и популяризации инженерных профессий среди молодёжи. Также рассматривают возможность создания в регионе центра компетенций по космическим технологиям.

Соглашение подписали губернатор Василий Анохин и гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что на берегу Вазузы в Смоленской области построят курортный комплекс за 250 млн рублей (подробнее).