Дополнительно 737 миллионов рублей – столице региона. Смоленский городской Совет внёс изменения в бюджет города

Фото: Смоленский городской Совет.

Решение принято на очередной сессии, которая состоялась 29 июня.

Прогнозируемые доходы бюджета города на 2026 год утверждены в объёме 14,5 миллиарда рублей. Из них безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета составляют 7,3 миллиарда рублей – с ростом на 737 миллионов рублей.

«Значительные дополнительные средства будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры, систем теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения», – прокомментировал председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации. Также дополнительные средства будут выделены на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году: ремонты, оснащение школьной литературой и оборудованием.

«Помимо участия в национальных проектах, предоставляющих действительно масштабные возможности, всегда есть текущие задачи. Мы проанализировали обращения, поступившие к депутатам от учреждений в сфере образования, культуры и физкультуры, и приняли решение дополнительно направить 1,9 миллиона рублей на их поддержку», – сказал Анатолий Овсянкин.

Общие расходы бюджета города на 2026 год утверждены на уровне 14,8 миллиарда рублей – с увеличением на 687,1 миллиона рублей. Читай также: Смоленский городской Совет единогласно утвердил годовой отчёт об исполнении бюджета города: основные итоги - подробнее.