За ночь над Смоленской областью сбили 15 украинских беспилотников

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Силы Министерства обороны России минувшей ночью уничтожили 15 БПЛА в небе над регионом. Пострадавших среди жителей нет, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Василий Анохин .

На местах падения обломков работают оперативные службы. Глава региона напомнил о действующем запрете на распространение информации о последствиях атак и работе систем ПВО .

Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что на Пятницком путепроводе в Смоленске ограничили движение транспорта - подробнее.