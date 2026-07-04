За ночь над Смоленской областью сбили 15 украинских беспилотников

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Силы Министерства обороны России минувшей ночью уничтожили 15 БПЛА в небе над регионом. Пострадавших среди жителей нет, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Василий Анохин .
На местах падения обломков работают оперативные службы. Глава региона напомнил о действующем запрете на распространение информации о последствиях атак и работе систем ПВО .
Ранее «Комсомольская правда – Смоленск» писала, что на Пятницком путепроводе в Смоленске ограничили движение транспорта - подробнее.