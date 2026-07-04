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НовостиОбщество4 июля 2026 5:32

За ночь над Смоленской областью сбили 15 украинских беспилотников

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы Министерства обороны России минувшей ночью уничтожили 15 БПЛА в небе над регионом. Пострадавших среди жителей нет, объекты инфраструктуры не повреждены, сообщил губернатор Василий Анохин .

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