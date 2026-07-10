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НовостиОбщество10 июля 2026 13:49

В Смоленской области завтра ожидаются сильные дожди, грозы и град

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в регионе будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами сильные, в отдельных районах возможны грозы и град. Ветер переменный, 3–8 м/с, при грозе порывы могут достигать 12–17 м/с. Атмосферное давление составит около 738 мм рт. ст. и будет понижаться.

Температура по области: ночью +11°С…+16°С, днём +19°С…+24°С. В Смоленске ночью +12°С…+14°С, днём +20°С…+22°С.

Ранее "КП" писала, что Смоленск голосует за перемены: 16 территорий получат новую жизнь в 2027 году (подробнее).