16 июля в Смоленской области местами пройдут дожди, но будет тепло, до +25°С

Фото из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в четверг в регионе переменная облачность, днём местами кратковременный дождь, в отдельных районах — гроза. Ветер северо-западный и северный, 5–10 м/с, при грозе порывы до 12–15 м/с. Атмосферное давление — 741 мм рт. ст., существенно не изменится.

Температура по области: ночью +11°С…+16°С, днём +20°С…+25°С. В Смоленске ночью +12°С…+14°С, днём +22°С…+24°С.

Ранее «Комсомольская правда — Смоленск» писала, что 76-летний марафонец из Ярцева Александр Князев обогнал 6 тысяч участников на «Белых ночах» в Питере.

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