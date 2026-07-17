В субботу, 18 июля в Смоленской области будет солнечно и тепло — до +25°С

Фото из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в субботу в регионе малооблачная погода без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер юго-восточный и южный, 3–8 м/с. Давление — 745 мм рт. ст., будет незначительно понижаться.

Температура по области: ночью +6°С…+11°С, днём +20°С…+25°С. В Смоленске ночью +8°С…+10°С, днём +22°С…+24°С.

Потепление пришло в регион с антициклоном 15 июля.

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