В Смоленской области 24 июля ожидаются туман и небольшой дождь

Фото из архива. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 24 июля, на территории Смоленской области прогнозируется переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман с видимостью до 500–1000 метров.

Ветер северной четверти, 3–8 м/с. Температура ночью составит +7…+12°С, в Смоленске — +9…+11°С. Днём воздух прогреется до +19…+24°С, в областном центре — до +21…+23°С. Атмосферное давление — 736 мм рт. столба, ночью существенных изменений не ожидается. Ранее "КП" птсала, что смоляне могут забронировать путевки в «Юный Ленинец» с 24 июля. Путевки предназначены для детей школьного возраста до 17 лет включительно (подробнее).