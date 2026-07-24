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НовостиОбщество24 июля 2026 10:50

В Смоленской области 25 июля ожидаются туман и небольшой дождь

Источник:kp.ru
Фото из архива.

Фото из архива.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 25 июля, на территории Смоленской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью и утром — туман.

Ветер будет неустойчивый, слабый, 0–5 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +8…+13°С, днём +19…+24°С. В Смоленске ночью ожидается +10…+12°С, днём воздух прогреется до +22…+24°С. Атмосферное давление — 738 мм рт. столба, будет слабо падать.

Ранее "КП" писала, что в Смоленской области появятся четыре новых кластера «Профессионалитета» (подробнее).