Три смоленских предприятия объединились для выпуска 90 тысяч игрушек

Фото: Минпромторг Смоленской области.

В Смоленске три предприятия объединились для реализации крупного заказа на выпуск более 90 тысяч игрушек. Группа компаний «СмолТойс» производит игрушки, ООО «Смоленская вышивка» наносит вышивку, а ООО «Максимум Плюс» изготавливает вязаные шарфики на современном оборудовании, приобретённом при поддержке Фонда развития промышленности. Уже в октябре игрушки с детскими сладостями поступят в крупные торговые сети по всей России.

Губернатор Василий Анохин отметил: «Промышленная кооперация — реальный путь к масштабированию производства и укреплению позиций предприятий на общероссийском рынке. Важно, что развитие кооперационных связей мы подкрепляем мерами поддержки — в том числе через региональный Фонд развития промышленности».

Ранее "КП" писали, что в Смоленске реконструируют аэропорт «Северный» за 10 миллиардов рублей (подробнее).