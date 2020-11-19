Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 19 ноября: новые ограничения, помощь медикам, спрос на лекарства

124 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки. Фото: Светлана Николаева, ВКонтакте.

124 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки, трое погибли. В армии выздоровевших 202 человека. Столичный Оперативный штаб обновил карту по заболеваемости Covid-19 в регионе.

Ранее стало известно, что на помощь врачам пришло около 100 смоленских студентов. Все они обзванивают пациентов, которые проходят лечение на дому, и консультируют по необходимости. В администрации региона отмечают, что благодаря им сократилось число госпитализаций.

124 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Смоленской области за последние сутки. Фото: Стопкоронавирус.рф.

Кроме того, в регионе введены новые ограничения по Covid-19 в части обучения.

В то же время члены общественной палаты отмечают, что в регионе спрос на лекарства вырос в 15 раз. При этом производство медикаментов в пандемию увеличилось всего в несколько раз.