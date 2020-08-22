Коронавирус в Смоленской области, последние данные на 22 августа:

Новые данные по ситуации в регионе представили специалисты Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

21 новый заболевший коронавирусом выявлен в Смоленской области за последние сутки, 47 получили второй отрицательный тест и с понедельника смогут выйти на работу. Новые данные представил столичный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Новых летальных исходов не обнаружено.

За все время наблюдений ковидом переболели 6033 жителей региона, 5099 победили болезнь, 123 скончались.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

"КП" сообщал, что в регионе строится учреждение, где люди перенесшие короновирус, могут долечиться. Рассчитан центр на одновременное пребывание 67 человек.

Ранее в столице регионе прошла приемка школ. Комиссия допустила все образовательные учреждения до работы. Напомним, новый учебный год в учреждениях начнется по-другому из-за новых правил, связанных с пандемией коронавируса. Также, по данным федеральных СМИ, учителей обяжут носить маски.