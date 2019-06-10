СЕГОДНЯ 09:08 2019-06-10T09:08:12+03:00

Автомобили могут уйти под землю на 2-й линии Красноармейской слободы

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В центре Смоленска появилась новая дорожная ловушка. Автомобили могут уйти под землю на 2-й линии Красноармейской слободы, сообщает паблик «Черный список | Смоленск» ВКонтакте. Дыра в полметра образовалась на проезжей части. Автомобилистов призывают быть острожными.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о дорожной ловушке на Кашена. Также весной под землю едва не ушла иномарка.

ИСТОЧНИК KP.RU