В центре Смоленска появилась новая дорожная ловушка
Автомобили могут уйти под землю на 2-й линии Красноармейской слободы
ФОТО: ВК.
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В центре Смоленска появилась новая дорожная ловушка. Автомобили могут уйти под землю на 2-й линии Красноармейской слободы, сообщает паблик «Черный список | Смоленск» ВКонтакте. Дыра в полметра образовалась на проезжей части. Автомобилистов призывают быть острожными.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о дорожной ловушке на Кашена. Также весной под землю едва не ушла иномарка.
ИСТОЧНИК KP.RU