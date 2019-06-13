2019-06-13T09:39:27+03:00
Происшествия

В центре Смоленска машина провалилась в яму

На дороге образовалась пробка
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В центре Смоленска машина провалилась в яму, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. На дороге образовалась пробка.

Инцидент произошел в десятом часу утра 13 июня на проспекте Гагарина.

ФОТО: ВКонтакте.

ФОТО: ВКонтакте.

Автомобилисты отмечают, что ранее место, где произошло ДТП, огородили дорожными знаками.

Кроме того, в начале недели «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала еще о двух улицах, где водители могут угодить в яму – асфальт провалился на 2-й Красноармейской и улице Кашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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