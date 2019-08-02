В Смоленской области трагически завершились поиски молодой женщины
31-летняя пропавшая Татьяна Бондарева погибла
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области трагически завершились поиски молодой женщины, сообщает ПСО «Сальвар». 31-летняя пропавшая Татьяна Бондарева погибла.
Жительница Хиславич перестала выходить на связь 28 июля. Ранее сообщалось, что она ушла отдохнуть в местное кафе, и пропала. До 1 августа о ней не было ничего известно.
Добровольцы приносят соболезнования родным смолянки и воздерживаются от комментариев по поводу случившегося.
В настоящее время продолжаются поиски 14-летней Щербик Ангелины. Ребенок была в гостях в соседней республике и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU