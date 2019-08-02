2019-08-02T07:01:50+03:00
Происшествия

В Смоленской области трагически завершились поиски молодой женщины

31-летняя пропавшая Татьяна Бондарева погибла
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области трагически завершились поиски молодой женщины, сообщает ПСО «Сальвар». 31-летняя пропавшая Татьяна Бондарева погибла.

Жительница Хиславич перестала выходить на связь 28 июля. Ранее сообщалось, что она ушла отдохнуть в местное кафе, и пропала. До 1 августа о ней не было ничего известно.

Добровольцы приносят соболезнования родным смолянки и воздерживаются от комментариев по поводу случившегося.

В настоящее время продолжаются поиски 14-летней Щербик Ангелины. Ребенок была в гостях в соседней республике и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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