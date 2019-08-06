2019-08-06T16:59:31+03:00
Происшествия

В Смоленске полиция изъяла сигареты без маркировки на 5 млн рублей

Двое подозреваемых мужчин получали продукцию из-за границы и продавали
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске полиция изъяла у двоих мужчин сигареты без маркировки на 5 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Подозреваемые - индивидуальный предприниматель и его родственник - получали продукцию из-за границы и продавали как оптом, так и в розницу.

Следствием установлено, что они также незаконно перевозили и хранили продукцию.

- Из торговых точек, арендованных подозреваемыми, а также из мест хранения продукции полицейские изъяли около 120 тыс. пачек сигарет различных наименований. Установлено, что рыночная стоимость данных табачных изделий на внутреннем рынке Российской Федерации составляет около пяти миллионов рублей, - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 6 лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.

Ранее следователи возбудили уголовное дело на другого бизнесмена, которые подозревается в уклонении от уплаты налогов на 49 млн рублей.

А таможенники и борцы с экономическими преступлениями в результате рейда изъяли крупную партию контрабандной продукции, посетив одну из точек с одеждой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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