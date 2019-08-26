СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-26T08:01:27+03:00

Приставы наложили арест на регистрационные действия по его недвижимости стоимостью 8 миллионов рублей

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Смолянин остался без коттеджа из-за больших долгов, сообщает регионального управление судебных приставов. Сотрудники ведомства наложили арест на регистрационные действия по его недвижимости стоимостью 8 миллионов рублей.

- Должник набрал долгов у разных людей. На встречах с приставом говорил, что не может расплатиться по обязательствам, поэтому тот наложил запрет на продажу имущества. А коттедж в тот момент готовился к продаже, - сообщили в управлении.

Таким образом, 13 исполнительных производств были окончены.

Ранее в Смоленске женщина более 7 раз сменила фамилию, чтобы не платить долги. А другая женщина погасила долг по кредиту, чтобы улететь в Китай.

ИСТОЧНИК KP.RU