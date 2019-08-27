СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-27T13:12:24+03:00

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В Смоленской области отремонтируют дорогу Рудня-Любавичи-Волково, сообщает пресс-служба «Смоленскавтодора». В настоящее время рабочие закончили фрезерование участка протяженностью 2,2 км и приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта.

Ранее в рамках госзадания в Руднянском районе приведена в порядок дорога Демидов-Понизовье-Заозерье протяженность 1,8 км. На участке заменили дорожное полотно, сейчас рабочие обустраивают обочины.

А в это время в областном центре глава Смоленска Андрей Борисов потребовал от подрядчиков ускориться в ремонте дорог и дворов. Подрядчики назвали причины, по которым им не удается выполнить все в срок.

Ранее сообщалось, что в Смоленске завершен ремонт 7 улиц. Кроме того, с 27 августа автомобилистов просят не парковаться на проспекте Гагарина – там приступили к асфальтированию заездных карманов.

ИСТОЧНИК KP.RU