2019-08-27T13:12:24+03:00
Общество

В Смоленской области отремонтируют дорогу Рудня-Любавичи-Волково

Рабочие закончили фрезерование и приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: из архива администрации Смоленской области.ФОТО: из архива администрации Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленской области отремонтируют дорогу Рудня-Любавичи-Волково, сообщает пресс-служба «Смоленскавтодора». В настоящее время рабочие закончили фрезерование участка протяженностью 2,2 км и приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта.

Ранее в рамках госзадания в Руднянском районе приведена в порядок дорога Демидов-Понизовье-Заозерье протяженность 1,8 км. На участке заменили дорожное полотно, сейчас рабочие обустраивают обочины.

А в это время в областном центре глава Смоленска Андрей Борисов потребовал от подрядчиков ускориться в ремонте дорог и дворов. Подрядчики назвали причины, по которым им не удается выполнить все в срок.

Ранее сообщалось, что в Смоленске завершен ремонт 7 улиц. Кроме того, с 27 августа автомобилистов просят не парковаться на проспекте Гагарина – там приступили к асфальтированию заездных карманов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24